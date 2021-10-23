Захарова сочла провокацией планы Киева создать пункты коммуникации для Крыма и Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Совет национальной безопасности и обороны Украины инициировал «очередной цирковой номер», сообщив о планы по созданию пунктов коммуникации с киевскими властями для жителей Крыма, а также самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом она написала в Telegram.

«Вместо того, чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию», — отметила она.

Так Захарова прокомментировала сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что ведомство планирует найти техническое решение, которое обеспечит коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, с органами украинской власти.

По словам Захаровой, жители Крыма уже «все сказали, что хотели», однако Киев не хочет это слушать и делает все, чтобы «помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках».

Ранее Данилов заявил, что рано или поздно Крым «заберут» в состав Украины.