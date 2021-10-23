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МИД: НАТО живет по схемам холодной войны

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил в эфире программы «Центральное телевидение», которую транслирует телеканал НТВ, что альянс НАТО вернулся в состояние холодной войны с восточными соседями, передает РИА «Новости».

«НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую «угрозу с Востока», — сказал Грушко.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО постепенно стягивает силы к границам страны на фоне призывов к военному сдерживанию России.

До этого глава немецкого минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала, что Североатлантическому блоку нужно ясно продемонстрировать РФ готовность к военным действиям. По ее словам, это значит, что НАТО призывает Москву к диалогу.

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