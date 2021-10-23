«Непримиримый враг» Саакашвили Бурджанадзе вышла на акцию в его поддержку

Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, которая называла себя «непримиримым врагом» бывшего президента страны Михаила Саакашвили, вышла на митинг в его поддержку. Об этом сообщает в Telegram информационное агентство Sputnik.

«Сейчас не время разборок и не время вспоминать обиды, сейчас не время делиться на правых и неправых, Сейчас время единства и объединения», — сказала Бурджанадзе на манифестации, которую организовала основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение».

Бурджанадзе и Саакашвили были на одной стороне во время «революции роз», в результате которой в ноябре 2003 года ушел в отставку президент Эдуард Шеварднадзе.

В 2008 году Бурджанадзе ушла в оппозицию Саакашвили, занимавшему тогда пост президента, и создала партию «Демократическое движение — Единая Грузия». Спустя три года полиция разогнала оппозиционный митинг, в котором принимала участие Бурджанадзе. В 2018 году политик свидетельствовала против Саакашвили в суде города Тбилиси, где слушалось дело о разгоне.

Саакашвили в настоящее время держит голодовку в тюрьме. Сегодня ему потребовалось переливание крови из-за резкого ухудшения самочувствия.

В Грузии политик заочно признан виновным по нескольким уголовным делам. В частности, его обвиняют в превышении полномочий во время президентства. Он также фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат.