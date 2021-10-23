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На Западе пожалели о провале судебной реформы на Украине

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Global Look Press

Провал реформы судебной системы на Украине может сказаться на инвестициях и евроатлантической интеграции. Такое мнение выразили глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас, посол Великобритании Мелинда Симмонс и временно поверенный в делах США Кристина Квин в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24».

По их словам, впервые за 30 лет на Украине появился политический импульс для реформирования судебной системы, власти страны также готовы, принимаются необходимые для обновления системы законы.

«Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе… Это также очень важно для инвестиций, как внутри, так и снаружи. Инвесторы должны быть уверены: если что-то пойдет не так — суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности», — заявил Маасикас.

С такой позицией согласилась Кристина Квин. Она отметила, что для осуществления собственных планов, роста иностранных инвестиций, вступления в НАТО и ЕС Украине нужно становиться лучше, в первую очередь менять верховенство права и судебную систему.

При этом Мелинда Симмонс отметила, что провал судебной реформы Украины может привести к остановке инвестиций.

Тем не менее все трое подчеркнули, что Вашингтон и Лондон продолжать помогать Киеву с внедрением реформ.

В сентябре стало известно, что американский государственный департамент призвал украинские власти спасти судебную реформу после отказа совета судей Украины сформировать экспертные коллегии, которые займутся отбором кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

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