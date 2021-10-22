Историк Юлин оценил призыв Германии к большей жесткости НАТО в отношениях с Россией

Военные представители стран НАТО делают разные громкие заявления о российской угрозе, поскольку им необходимо в публичном поле оправдывать увеличение расходов на военные нужды. Таким мнением поделился военный историк Борис Юлин в разговоре с »Лентой.ру».

«Рассуждать о серьезных угрозах со стороны России в адрес НАТО — это нездоровая паранойя, учитывая то, как промышленный и военный блок альянса превосходит нашу страну. В данном случае речь просто о попытках оправдать дополнительную милитаризацию», — объяснил Юлин.

По словам историка, если НАТО действительно захочет открытого военного противостояния с Россией, то альянс «так и поступит». Например, он может объявить РФ государством, поддерживающим терроризм.

«Но это все чисто гипотетически, в данном случае речь идет все же о том, чтобы обеспечить НАТО еще большее превосходство», — подытожил Юлин.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО стоит ясно продемонстрировать России, что альянс готов и к военным действиям.

В Кремле отметили, что принятие стратегии НАТО о сдерживании России продемонстрировало правильность решения властей РФ о прекращении диалога с альянсом.

Стало известно, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, а также закрывает военную миссию и информационное бюро альянса в Москве.

В ответ на это глава МИД ФРГ Хейко Маас заявил, что решение России о закрытии дипмиссии при НАТО осложняет и без того непростые отношения сторон.