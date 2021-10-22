На Украине проверят «Оппозиционную платформу» на наличие гражданства России

Депутат Верховной рады Украины от фракции партии «Слуга народа» Олег Дунда направил в пограничную службу страны запрос с просьбой проверить наличие паспортов России у членов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Парламентарий выразил уверенность в том, что у многих депутатов ОПЗЖ может быть российское гражданство.

По словам Дунды, запрос также касается информации о пересечении депутатами оппозиционной партии границы с Россией за последние годы и какие у них при этом были паспорта. Он предположил, что паспорта РФ есть у Сергея Левочкина, Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Вадима Рабиновича.

«Я понимаю, что у них эти паспорта для того, чтобы рано или поздно сбежать в Москву», — сказал он.

По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству разработать законопроект, который решит вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел данное решение в действие. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев намерен разрешить второе гражданство, в том числе со странами Европейского союза, но не Российской Федерацией.

Ранее на Украине призвали ввести паспорт негражданина.