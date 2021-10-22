В Японии действия России в Крыму назвали новым типом ведения войны

Министр обороны Японии Нобуо Киси усмотрел в действиях России в Крыму новый тип ведения войны. Киси завил, что присоединение Крыма — это пример того, как «вторжение» может начаться без развертывания войск. Об этом он заявил 22 октября в видеообращении к 18-му симпозиуму CSIS/Nikkei.

Политик, однако, подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России является «незаконной аннексией».

«Вторжение может начаться, и никто этого не осознает. А войну можно вести и без использования вооруженных сил», — приводит слова Киси издание «Nikkei Asia».

Ранее заместитель генсека кабмина Японии Ёсихико Исодзаки сообщил о первом совместном проходе российских и китайских военных кораблей через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.