Источник рассказал подробности визита Нуланд в Россию

По результатам визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию никаких сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

«Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», — сказал собеседник агентства, добавив, что визит Нуланд в Россию был ознакомительным.

При этом источник добавил, что Россия готова к новым контактам с США по Украине в случае встречного интереса.

«Мы всегда открыты к контактам и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», — сказал он.

Визит Нуланд в Россию состоялся с 11 по 13 октября. Она провела встречи с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.