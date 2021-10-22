Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Зеленое» топливо может вызвать подорожание еды 11:20
Появились новые подробности гибели четырех российских туристов в Албании 11:19
Местная жительница рассказала подробности о пожаре на пороховом заводе... 11:17
Нерабочие дня продлятся в Нижегородской области с 25 октября... 11:16
Экс-нардепа Рады Савченко задержали с поддельными COVID-сертификатами 11:09
Фото с концертов в соцсетях могут стать основанием... 11:00
В Германии заявили, что Россия использует «Северный поток — 2»... 10:59
Синхронистка Чигирева рассказала, как поступит с двумя BMW за золото Олимпиады 10:59
ЗАЗ не подтвердил разработку кроссовера «Одесса» 10:58
Пользователи Android 12 жалуются на баги и зависания 10:57

Источник рассказал подробности визита Нуланд в Россию

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

По результатам визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию никаких сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

«Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», — сказал собеседник агентства, добавив, что визит Нуланд в Россию был ознакомительным.

При этом источник добавил, что Россия готова к новым контактам с США по Украине в случае встречного интереса.

«Мы всегда открыты к контактам и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», — сказал он.

Визит Нуланд в Россию состоялся с 11 по 13 октября. Она провела встречи с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях