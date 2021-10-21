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Володин раскритиковал непривитых депутатов Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на очередном заседании подверг критике депутатов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, а также призвал коллег привиться, передает Telegram-канал RT.

Он сообщил, что в Госдуме вакцинированы всего 62% парламентариев.

«62%! Вот вам ответы на многие вопросы. Хотим изменить ситуацию, давайте начнем с себя. Кто мешает? Все возможности есть. Разгрузим больницы», — сказал Володин.

По его словам, госслужащий не может сегодня эффективно исполнять полномочия, если не сделал прививку от COVID-19.

21 октября сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах — это новый максимум за время пандемии.

Ранее замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в РФ началась четвертая волна коронавирусной инфекции.

Она отметила, что единственным способом защититься от SARS-CoV-2 остается вакцинация, и попросила россиян, которые еще не привились, сделать это.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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