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Украина провалила попытку экстрадиции вора в законе из Болгарии

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РИА «Новости»

Украинские правоохранители не смогли добиться от властей Болгарии выдачи криминального авторитета Андрея Недзельского, известного по кличке Неделя. По информации «Страны», болгарская полиция сочла неубедительными доводы своих коллег о преступлениях вора в законе на Украине, где против него открыто уголовное дело по подозрению в убийстве.

Как отмечает издания, Болгария задерживать Недзельского по обращению Украины не стала и теперь авторитет находится в Турции, откуда продолжает руководить «бизнесом» на украинской территории. Основной специализаций вора в законе называют связи между криминальным миром и украинскими политиками, преимущественно в центральной и западной Украине.

При этом «Страна» также указывает, что украинские правоохранители не смогли отобрать у авторитета банковские средства, изъятые в ходе обысков в прошлом году. Деньги, предположительно, вернулись обратно Недзельскому из-за поддельного решения суда, обнаружение которого стало причиной крупного скандала в Нацагентстве по розыску и менеджменту активов страны, где хранились изъятые средства.

Ранее сообщалось, что Украина собирается вернуть на свою территорию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заключенного в грузинскую тюрьму в начале октября.

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