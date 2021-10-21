Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября объявивший голодовку в грузинской тюрьме, не согласен с переводом в клинику при пенитенциарном учреждении, передает «Грузия.Online». Как заявил адвокат политика Беки Басилая, изначально власти предлагали госпитализировать экс-главу государства в любую клинику в Тбилиси.

«Несколько дней назад они сказали, что защита должна указать на любую клинику в Тбилиси, и они госпитализируют туда Михаила Саакашвили. Вчера мы слышали сообщение министра юстиции о том, что Михаил Саакашвили будет госпитализирован в 18-е учреждение», — отметил юрист.

По его словам, такое решение властей является прямым отказом от практики, которую администрация тюрьмы и пенитенциарная служба применяли много лет — «они не заботятся о безопасности Саакашвили».

«Теперь они говорят, что его нужно перевести в 18-е учреждение в Глдани (расположено в Тбилиси), где находятся тысячи заключенных и осужденных по разным причинам, они хотят устроить провокацию», — подчеркнул Басилая.

Ранее сообщалось, что девушка Саакашвили отговаривала его от голодовки в тюрьме.

Экс-президент Грузии был задержан в стране 1 октября после возвращения на родину. После ареста он был помещен в тюрьму в городе Рустави, где и объявил голодовку. Как сообщали адвокаты экс-президента, в последнее время его здоровье серьезно ухудшилось. При этом в Грузии Саакашвили заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, в частности его обвиняют в превышении полномочий в должности президента.