Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина случайно узнал, что выиграл в лотерею $20 млн 15:26
Поздравивший Путина с днем рождения депутат Рады опроверг свое исключение... 15:26
МИД Турции не располагает сведениями об аресте четырех россиян 15:24
В Bellator отказались отвечать на вопрос об Александре Емельяненко 15:19
Песков уточнил, что Путин будет проводить совещания онлайн из-за роста случаев COVID 15:19
Степаненко сказала, чего желает новой жене Петросяна Брухуновой 15:13
Обрезанный конец гена сделал самцов мух бесплодными 15:09
Иммунолог Крючков оценил заразность нового штамма COVID-19 AY.4.2 15:09
В Челябинской области бабушки вышли на защиту деревьев и сквера 15:08
Греция задержала украинского ветерана АТО за военные преступления 15:07

Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября объявивший голодовку в грузинской тюрьме, не согласен с переводом в клинику при пенитенциарном учреждении, передает «Грузия.Online». Как заявил адвокат политика Беки Басилая, изначально власти предлагали госпитализировать экс-главу государства в любую клинику в Тбилиси.

«Несколько дней назад они сказали, что защита должна указать на любую клинику в Тбилиси, и они госпитализируют туда Михаила Саакашвили. Вчера мы слышали сообщение министра юстиции о том, что Михаил Саакашвили будет госпитализирован в 18-е учреждение», — отметил юрист.

По его словам, такое решение властей является прямым отказом от практики, которую администрация тюрьмы и пенитенциарная служба применяли много лет — «они не заботятся о безопасности Саакашвили».

«Теперь они говорят, что его нужно перевести в 18-е учреждение в Глдани (расположено в Тбилиси), где находятся тысячи заключенных и осужденных по разным причинам, они хотят устроить провокацию», — подчеркнул Басилая.

Ранее сообщалось, что девушка Саакашвили отговаривала его от голодовки в тюрьме.

Экс-президент Грузии был задержан в стране 1 октября после возвращения на родину. После ареста он был помещен в тюрьму в городе Рустави, где и объявил голодовку. Как сообщали адвокаты экс-президента, в последнее время его здоровье серьезно ухудшилось. При этом в Грузии Саакашвили заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, в частности его обвиняют в превышении полномочий в должности президента.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях