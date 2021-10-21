Миронов предложил главе Пенсионного фонда «подуспокоиться» и уйти в отставку

Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России (ПФР) Андрею Кигиму уйти в отставку, так как чиновник, по его мнению, не ответил ни на один вопрос в ходе выступления в Госдуме, сообщает РИА «Новости».

«После заседания Государственной думы у меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму. Рекомендация следующая - немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке», — сказал Миронов.

По словам политика, Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, которые задавали депутаты от всех фракций.

«Либо он издевается, либо не владеет ситуацией», — резюмировал Миронов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник, 21 октября, призвал главу ПФР уважительно относиться к избранным россиянами парламентариям из-за того, что до этого Кигим заявил о необходимости депутатам «Справедливой России – За правду» «подуспокоиться» по поводу некоторых вопросов к работе Пенсионного фонда.

Андрей Кигим был назначен на должность руководителя ПФР в феврале 2021 года, до этого он стоял во главе Фонда социального страхования (ФСС).