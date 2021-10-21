Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина случайно узнал, что выиграл в лотерею $20 млн 15:26
Поздравивший Путина с днем рождения депутат Рады опроверг свое исключение... 15:26
МИД Турции не располагает сведениями об аресте четырех россиян 15:24
В Bellator отказались отвечать на вопрос об Александре Емельяненко 15:19
Песков уточнил, что Путин будет проводить совещания онлайн из-за роста случаев COVID 15:19
Степаненко сказала, чего желает новой жене Петросяна Брухуновой 15:13
Обрезанный конец гена сделал самцов мух бесплодными 15:09
Иммунолог Крючков оценил заразность нового штамма COVID-19 AY.4.2 15:09
В Челябинской области бабушки вышли на защиту деревьев и сквера 15:08
Греция задержала украинского ветерана АТО за военные преступления 15:07

Миронов предложил главе Пенсионного фонда «подуспокоиться» и уйти в отставку

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России (ПФР) Андрею Кигиму уйти в отставку, так как чиновник, по его мнению, не ответил ни на один вопрос в ходе выступления в Госдуме, сообщает РИА «Новости».

«После заседания Государственной думы у меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму. Рекомендация следующая - немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке», — сказал Миронов.

По словам политика, Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, которые задавали депутаты от всех фракций.

«Либо он издевается, либо не владеет ситуацией», — резюмировал Миронов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник, 21 октября, призвал главу ПФР уважительно относиться к избранным россиянами парламентариям из-за того, что до этого Кигим заявил о необходимости депутатам «Справедливой России – За правду» «подуспокоиться» по поводу некоторых вопросов к работе Пенсионного фонда.

Андрей Кигим был назначен на должность руководителя ПФР в феврале 2021 года, до этого он стоял во главе Фонда социального страхования (ФСС).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях