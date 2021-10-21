Новая правящая коалиция Чехии выразила намерение пересмотреть отношения с Россией

Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая формируется силами пяти либеральных партий, включает в себе пересмотр отношений с Россией и Китаем. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак, сообщает РИА «Новости».

«В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР», — сказал он.

По словам Дворжака, который является одним из возможных кандидатов на пост министра иностранных дел, во внешней политике Прага будет акцентировать внимание на правах человека и гражданском обществе.

В Чехии 8-9 октября состоялись парламентские выборы, в результате которых победу одержала коалиция либеральных сил «Вместе», включающая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение. На втором месте оказалось ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша.