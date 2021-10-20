Талибы* опровергли упразднение министерства по делам женщин

Министр исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного Афганистана шейха Мохаммада Халида, движение «Талибан» (организация запрещена в России) не планирует прекращать работу министерства по делам женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

Халид подчеркнул, что ведомство возобновит свою работу на регулярной основе. В будущем, по словам министра, вместо «символической заботы о женщинах, как это было во время правления правительства президента Ашрафа Гани, оно займется их профессиональным образованием и реальной защитой их прав.

Агентство утверждает, что 17 сентября на здании бывшего Министерства по делам женщин поменяли вывеску. Теперь в нем находится Министерство исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного.

Халид также подчеркнул, что министерство, пришедшее на замену ведомства по делам женщин, «не будет никого подвергать унижениям». По словам министра, представители ведомства будут «стараться лишь информировать население».

Ранее новый ректор Кабульского университета, Мухаммад Ашраф Гайрат, назначенный на этот пост захватившим власть в Афганистане «Талибаном», запретил учиться в вузе женщинам.