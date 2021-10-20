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Президент Литвы измерил демократию в километрах

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем выступлении на конференции по национальной безопасности страны в Вильнюсе призвал не терять ни «десять километров демократии», ни «100 километров порядка, основанного на международных правилах», сообщает пресс-центр главы республики.

Он отметил, что западная цивилизация — это «единое целое», объединенное общими ценностями.

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы будем защищать наши ценности. Будем защищать каждый сантиметр западной цивилизации всеми доступными средствами», — пообещал литовский президент.

Глава государства также обратил внимание, что важность союза Литвы и Польши доказана историей и ее вызовами.

«Недаром некоторые геополитические мыслители называют союз Литвы и Польши одной из самых больших головных болей для России, одной из главных проблем, которую можно решить путем сеяния раздора между нашими народами. Но им это не удастся. Мы будем поддерживать, а не бороться друг с другом», — сказал он.

Ранее Науседа утверждал, что международной безопасности угрожает гибридная атака Белоруссии.

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