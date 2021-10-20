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Выборы в парламент Японии не приведут к ухудшению отношений с РФ, считает эксперт

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Depositphotos

Правящая ЛДПЯ сохранит свое положение по итогам выборов в палату представителей Японии, заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Константин Корнеев, комментируя старт предвыборной кампании.

В компетенцию палаты представителей входит избрание премьер-министра, поэтому эксперты называют ее наиболее значимой частью политической системы государства. Палата представителей Японии состоит из 480 депутатов – 180 депутатов избираются по пропорциональной системе в 11 многомандатных избирательных округах, а остальные 300 – в одномандатных. В среднем в стране открывается 55 тысяч избирательных участков. Как и в России, они чаще всего расположены в школах.

«За процессом могут наблюдать местные наблюдатели, это неравнодушные граждане, они могут быть выбраны из числа людей, которые каким-то образом участвуют в деятельности комиссии, но это не председатели участвующих в выборах партий», — говорит эксперт, уточняя, что на участке могут присутствовать от 2 до 5 наблюдателей.

По его словам, отношение к нарушениям на выборах в Японии кардинально иное, нежели на Западе. «Нарушения есть на каждых выборах, крупные партии периодически обвиняются в злоупотреблении административным ресурсом. Но до реальных судебных процессов ситуации доходят крайне редко. Все остается на уровне риторики», - говорит Корнеев.

По его словам, в Японии существует устоявшаяся практика: перед первым избирателем, пришедшем на участок, в присутствии наблюдателей и комиссии открывают ящик для голосования. Избиратель подтверждает, что в ящике пусто, после чего начинается процесс голосования.

Говоря о политическом раскладе в Японии и прогнозе относительно итогов выборов, Корнеев отметил, что с большой долей вероятности большинство в парламенте получит Либерально-демократическая партия (ЛДПЯ), занимающая лидирующие позиции в японском политическом поле на протяжении длительного времени. «Сильного запроса на политические перемены в японском обществе сейчас нет. Тем более и оппозиционеры не предлагают ничего нового», — говорит эксперт.

При этом он допускает, что в контексте пандемии «оппозиция всё же может получить больше мандатов, так что ЛДПЯ придется с ней договариваться» и на отдельные министерские посты могут быть назначены и представители других партий.

Говоря о развитии отношений Японии и России, Кореев отметил: «Отношения пребывают в равновесии, стагнации. Никаких прорывов нет и не будет, но и особого ухудшения также не планируется, потому что у японского бизнеса есть достаточно большие интересы в энергетическом секторе, а у России есть большие интересы в закупках японского оборудования, японских технологий».

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