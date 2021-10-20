Украина сорвала экстренное собрание подгруппы по Донбассу

Полномочный представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что власти Украины во второй раз сорвали экстренное заседание подгруппы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он сообщил в Telegram-канале МИД ЛНР.

По его мнению, Киев сознательно препятствует мирному урегулированию, несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин обвинил Россию в развязывании войны на Донбассе. Остин подтвердил готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину в конфликте с Россией.

До этого член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько назвал радикальный способ установления мира на Донбассе. Безпалько подчеркнул, что в текущих условиях от Киева нет смысла ждать выполнения минских соглашений, ведь украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад.

По его словам, у украинцев постоянно ухудшаются условия жизни. Например, в стране происходит деградация общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.