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Украина сорвала экстренное собрание подгруппы по Донбассу

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РИА «Новости»

Полномочный представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что власти Украины во второй раз сорвали экстренное заседание подгруппы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он сообщил в Telegram-канале МИД ЛНР.

По его мнению, Киев сознательно препятствует мирному урегулированию, несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин обвинил Россию в развязывании войны на Донбассе. Остин подтвердил готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину в конфликте с Россией.

До этого член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько назвал радикальный способ установления мира на Донбассе. Безпалько подчеркнул, что в текущих условиях от Киева нет смысла ждать выполнения минских соглашений, ведь украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад.

По его словам, у украинцев постоянно ухудшаются условия жизни. Например, в стране происходит деградация общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.

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