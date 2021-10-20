Бывших военных нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов СССР

Бывших военнослужащих нацистской Германии, находящихся в разных странах мира, проверят на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

Он обратил внимание, что указания преднамеренно уничтожать мирное советское население выявили в федеральных, региональных и местных архивах. К тому же об этих преступлениях свидетельствуют очевидцы.

Некоторые государства уже предоставили ведомству информацию, необходимую для проведения следствия.

В России ранее подготовили законопроект о закреплении понятий «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза», который призван признать «незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права».

Накануне сообщалось, что пытавшуюся сбежать 96-летнюю бывшую секретаршу концлагеря привезли на скорой в суд в Германии.