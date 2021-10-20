Депутат Дмитриева рассказала, что в первые дни в Госдуме ей пришлось работать в кабинетах Смолина и Драпеко

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева, не ставшая присоединяться ни к одной из фракций, рассказала в интервью «Газете.Ru», что в первые дни работы в парламенте у неё не было своего кабинета, и ей пришлось работать в чужих.

«Кабинет, конечно, будет, это временное положение. Обычно у фракций сразу есть какое-то место, где депутаты могут расположиться пока кабинеты не выделены. Меня же в первый день Олег Смолин (депутат от КПРФ. — «Газета.Ru») приютил, потом Елена Драпеко (депутат от «Справедливой России — За правду»)», — сказала независимый парламентарий.

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