Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможных перестановках в правительстве

Комментируя сообщения в СМИ о возможных кадровых перестановках в правительстве России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не анонсируют подобные изменения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы никогда не анонсируем», — приводит агентство слова Пескова.

Ранее в ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие в российскому кабмину, сообщили, что в правительстве ожидаются кадровые перестановки, которые могут коснуться нескольких чиновников.

В конце сентября этого года произошли кадровые перестановки в правительстве Крыма. В отставку ушли вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже они были арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Затем в отставку подали министр транспорта Крыма Евгений Исаков и министр здравоохранения Александр Остапенко.

Зампред комитета по международным делам Государственной думы седьмого созыва и бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, комментируя произошедшее, отметила, что в регионе часто бывает так, что высокопоставленные чиновники становятся участниками громких коррупционных скандалов и попадают в тюрьму.