Уволена глава Минздрава Якутии

Глава Минздрава Якутии Елена Борисова покинула свой пост. Об этом в своем Twitter написал глава региона Айсен Николаев.

По его словам, Борисова оставила свою должность по причине перехода на другую работу.

Как сообщил Николаев, исполняющим обязанности министра здравоохранения стала главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера Лена Афанасьева.

Борисова находилась на посту главы ведомства с 2018 года.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она возглавляла Якутск с сентября 2018 года. При этом чиновница заявляла, что останется в рядах городской команды.