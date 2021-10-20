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Захарова отреагировала на слова британского генерала о России как «критической угрозе»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление начальника британского штаба обороны генерала Николаса Картера, который заявил, что Россия является для Великобритании «критической угрозой». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Ранее Картер выразил мнение, что Россия является «критической угрозой» для королевства, а также конкурентом в «многополярном мире». Он отметил, что «противники Великобритании» на фоне развития политических и военных технологий стали не только заниматься разработкой новых видов вооружения для создания конкурентных преимуществ, но и активнее прибегать к дезинформации для достижения результатов.

«Если бы Николас Картер читал материалы сайта МИД России, он бы знал, что мы не вступаем в многополярный мир, а давно в нем живем. Стало бы для него откровением, я думаю, и то, что многополярный мир не означает конкуренции его Королевства с авторитарными соперниками», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что полюсы этого биполярного мира — центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников, а партнеров. Кроме того, по словам Захаровой, идеологии оборонных альянсов не являются признаком многополярности, а представляют собой симптом «геополитического биполярного расстройства» прошлого века, и его «Запад пытается применить в веке нынешнем».

«А заявления о «критической угрозе» и «хроническом вызове» больше похожи на цитаты из беседы с психологом. Только в микрофон», — заключила Захарова.

Ранее Великобритания и страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — договорились вместе бороться с Россией.

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