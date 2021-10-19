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США планируют привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций

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Jacquelyn Martin/AP

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Соединенные Штаты планируют привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение своих санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за действия компании, которые нарушают наши санкции», — подчеркнул Адейемо.

При этом он не привел никаких подробностей.

Заявление о возможном привлечении российской компании к ответственности Адейемо сделал на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток — 2».

Ранее шведский парламентарий Ханс Валльмарк заявил, что цены на газ в Европе выросли, в том числе из-за «влияния» российского «Газпрома». В сообщении к министру энергетики и информационных технологий Швеции Андерсу Игеману Валльмарк отметил, что такое обстоятельство может быть использовано в различных целях, в том числе и в оказании влияния на рынок. В качестве примера он привел «Газпром».

Депутат также подчеркнул, что последние недели цены на газ в европейских странах резко подскочили, что, в свою очередь, сказалось на стоимости энергоносителей — в том числе в Швеции.

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