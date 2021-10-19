На Украине появился виртуальный музей «российской агрессии», где представлена точка зрения Киева на события последних лет в Крыму, который в марте 2014 воссоединился с Россией. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Facebook.

«Наконец-то в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами связанными с оккупацией Крыма», — говорится в сообщении министра.

На сайте виртуального музея представлены фото-, видеоматериалы, публикации СМИ, устные свидетельства, личные и судебные дела. Цель появления интернет-выставки, как выразился Ткаченко, «защитить себя, потому что война идет на разных фронтах». В планах украинцев добавить аналогичные материалы по Донбассу.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором более 96% проголосовали за это.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов о том, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что считает вопрос территориальной принадлежности полуострова исторически решенным.