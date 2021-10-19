Саркози насильно доставят в суд

Суд вызвал бывшего президента Франции Николя Саркози на допрос в качестве свидетеля по делу о соцопросах для его администрации. О том, что экс-глава страны может быть доставлен туда насильно, сообщил телеканал BFM.

Известно, что допрос намечен на 2 ноября. В решении суда говорится, что свидетель Саркози должен быть доставлен в судебное заседание правоохранителями. Это было сделано после того, как адвокаты бывшего президента заявили, что их доверитель отказывается прийти на слушания. Саркози был уверен, что он может не участвовать в заседаниях суда, поскольку обладал неприкосновенностью на момент расследуемых действий.

В упомянутом деле расследуются нарушения правил при заключении контрактов на проведение соцопросов для администрации президента, которые потом публиковались в СМИ. Кроме Саркози, в суд вызвали бывшего главу МВД и генсекретарь Елисейского дворца.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Саркози пообещал до конца отстаивать свою невиновность по делу о превышении расходов на избирательную кампанию. В сентябре его признали виновным по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года и осудили на один год. Отбывать срок ему разрешено дома под электронным наблюдением.