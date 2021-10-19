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В Киргизии реанимировали приговор бывшему президенту Атамбаеву

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Kremlin Pool/Global Look Press

Верховный суд Киргизии реанимировал приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Об этом сообщил адвокат экс-главы страны Сергей Слесарев, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Отмечается, что Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и теперь Атамбаев вновь считается осужденным на 11 лет лишения свободы с конфискацией. В суде уточнили, что решение было вынесено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. При этом на очереди новое рассмотрение дела, уже в кассационном порядке.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала подробности по упомянутому делу. Так, в 2006 году Батукаева приговорили к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. В 2013 году его освободили из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Уже через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе Атамбаев.

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