Экс-заместитель генсека ООН назвал заявление Эрдогана «неудачным»

Бывший заместитель генсека ООН, глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе счел заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что судьба человечества не может быть «оставлена на милость горстки стран, победивших во Второй мировой войне», неудачным, поскольку таким образом турецкий лидер противопоставил свою страну России, США, Великобритании, Китаю и Франции — постоянным членам Совбеза ООН. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Эрдоган делает много неудачных заявлений, но это одно из наиболее неудачных. Что значит «горстка стран»? Это не горстка, это постоянные члены Совета Безопасности ООН. Он себя таким образом противопоставляет США, России, Китаю, Великобритании и Франции — не знаю уж, намеренно или нет. Я думаю, ничего особенно хорошего для Эрдогана из этого не будет», — отметил дипломат.

Орджоникидзе напомнил, что Турция, будучи членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации и должна действовать в соответствии с ним, то есть прежде всего выполнять резолюции Совета Безопасности. А слова Эрдогана он связал с неудовлетворенностью положением дел на Кипре.

«Известная резолюция СБ ООН касается того, что Турция должна вывести войска с оккупированной северной части Кипра — это, наверное, Эрдогану очень не нравится. Там же есть резолюции не только Совета Безопасности, но и Генассамблеи ООН», — добавил дипломат.

При этом Орджоникидзе напомнил, что на изменение Устава ООН согласие должны дать в том числе постоянные члены СБ Организации.

«Изменение Устава ООН — вопрос другого характера и для этого необходимо согласие всех постоянных членов Совета Безопасности. Вот так наскоками и критикой такой в их адрес этот вопрос не решить», — подчеркнул дипломат.

Ранее Эрдоган призвал к реформированию СБ ООН, также заявив, что мир больше пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности организации.