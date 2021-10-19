Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разрыв отношений с НАТО ничем не грозит России, передает ТАСС.

«Он ничем не чреват, разрывать было нечего, отношений не было», — отметил Песков.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве и главного военного представительства. Решение было принято после того, как в начале октября Североатлантический альянс объявил об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Он добавил, что теперь для контактов с Россией НАТО нужно обращаться к российскому послу в Бельгии. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, указал, что решение России о закрытии дипмиссии при НАТО «продлит ледниковый период» в их отношениях. Комментируя эти слова, Дмитрий Песков отметил, что последние действия альянса подтверждают, что НАТО «декларировало намерение всячески сдерживать Россию».