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В Италии противников ковид-паспортов сравнили с фашистами

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Borut Zivulovic/Reuters

После беспорядков в ряде городов Италии на акциях противников ковид-паспортов (Green Pass) ряд граждан начали проводить параллели с 1920-ми годами, когда фашисты во главе с дуче Бенито Муссолини пришли к власти. Об этом сообщает Euronews.

Поводом к разговорам о возрождении фашизма в стране подтолкнули акции протеста с участием членов ультраправой «Новой силы» и ее лидера Роберто Фиори, который был арестован. В частности, именно они 9 октября устроили беспорядки в самом центре Рима, близ правительственного Дворца Киджи.

Так, обеспокоенность выразили представители левых организаций. В частности, президент антифашисткой Национальной ассоциации итальянских партизан Джанфранко Пальяруло считает, что в Италии не помнят таких по жестокости выступлений с окончания Второй мировой.

«Нужно вернуться в 1920-е годы, чтобы стать свидетелем того, как отряды фашистов грабят офисы и совершают преступления аналогичного характера», — сравнивает он. Пальяруло уверен, что власти должны принять меры против правых организаций, так как «нацизм крепнет во время кризисов».

В Италии Green Pass можно получить только после вакцинации или прохождения отрицательного теста на COVID-19. Ковид-паспорт включает QR-код, который можно прочитать специальным сканером или обычным мобильным телефоном со специальным приложением.

В октябре наличие ковид-паспорта стало обязательными для посещения музеев, театров, ресторанов, а также для поездок в поездах. Предприятия, которые допускают к работе сотрудников без Green Pass, могут оштрафовать от 400 до 1000 евро, а самих сотрудников — на 600-1500 евро.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в нескольких городах Италии тысячи человек вышли на акцию протеста против коронавирусных ограничений, которые переросли в беспорядки.

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