Лукашенко заявил, что интернет стал политическим полем боя, распространяя коронафейки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявил, что интернет стал политическим полем боя. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, распространяя фейки и слухи о ситуации с коронавирусом в Белоруссии, находящиеся за границей противники государства хотят «всколыхнуть страну».

«Да, ситуация напряженная. Поэтому люди начинают нервничать, - отметил глава государства. - Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации», — сказал глава государства.

По данным белорусского минздрава по состоянию на 18 октября, с начала пандемии в Белоруссии зарегистрировано 573 943 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 546 415 пациентов, умерли 4417 человек с выявленным коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в интервью CNN не согласился с тем, что в стране плохо борются с коронавирусной инфекцией.