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Уэльс создал комиссию для обсуждения независимости от Британии

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REUTERS

Правительство Уэльса утвердило специальную комиссию, которая рассмотрит вопрос возможной независимости региона от Британии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что созданный орган, который будет рассматривать сценарии будущего Уэльса, возглавят профессор Лаура Макаллистер и бывший архиепископ Роуэн Уильямс. Правительство региона заявило, что комиссия «разработает варианты реформ конституционных структур Великобритании, неотъемлемой частью которой остается Уэльс». При этом Макаллистер подтвердила, что будет рассмотрен и вариант полной независимости.

Местные националисты убеждены, что принятое решение о создании комиссии послужит самому широкому национальному разговору о будущем Уэльса.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что согласно опросу Sky Data, всего 17% валлийцев выступали за отделение от Соединенного Королевства. При этом стремления к отделению от Британии присутствуют и у других его регионов, в частности, у Шотландии и Северной Ирландии.

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