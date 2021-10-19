Политолог Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к худшему

Политолог Андрей Ермолаев считает, что из-за слабости украинской экономики никто не собирается заниматься наполнением Пенсионного фонда. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

Политолог призвал пенсионеров в Украине готовиться к худшему, потому что экономика страны хронически убыточна. «Мы балансируем постоянно за счет займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит на чем бюджет? На пенсиях», — вопрошает Ермолаев.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что совокупный государственный долг Украины превысил $90 млрд, и сейчас правительство страны работает над его реструктуризацией. Политик уточнил, что для этого кабмин планирует увеличить внутренние заимствования с одновременным сокращением внешнего долга.

Согласно официальным данным 2020 года госдолг Украины составил почти $93 млрд (около 60% от ВВП), внешний — больше $55 млрд (примерно 36% от ВВП). При этом если рассматривать показатели украинского внешнего долга в гривнах, то он уменьшается, а в долларах растет — это происходит за счет укрепления украинской валюты.