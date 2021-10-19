Вице-губернатора Рязанской области уволили из-за нарушений, связанных с гостайной

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отправил в отставку своего заместителя Михаила Семенова из-за нарушения ряда пунктов служебного контракта, сообщается на сайте регионального правительства.

«18 октября 2021 года постановлением Губернатора Семенов Михаил Олегович освобожден от замещаемой должности вице-губернатора – первого заместителя председателя правительства Рязанской области. Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта», — говорится в сообщении.

На своей странице во «ВКонтакте» Любимов объяснил, что Семенов нарушил правила, связанные с допуском к гостайне.

«Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в Правительстве области не должны», — подчеркнул он.

Ранее ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцам, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами. К таким данным относятся, например, информация о развитии военно-политической обстановки в стране, о нахождении Вооруженных сил России, о морально-психологическом состоянии в рядах армии, сведения о боевой подготовке военных.