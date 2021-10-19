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19Fortyfive: В НАТО боятся объединения Белоруссии и России

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Global Look Press

Журналист Сара Уайт считает, что дальнейшая интеграция России и Белоруссии оттолкнет НАТО на запад. Об этом она написала на портале 19Fortyfive.

«Российское присутствие на всех уровнях белорусской политической системы, экономики и вооруженных сил резко отодвигает восточный фронт НАТО дальше на запад», — заявила она. По словам Уайт, у альянса не хватит сил для противодействию двум странам в случае конфликта.

Она отметила, что об интеграции говорят недавние переговоры между президентами двух стран, где были согласованы дорожные карты союза, а также военные учения «Запад-21», которые проводятся раз в четыре года, и предназначены для имитации конфликта с НАТО.

На Западе также обеспокоены покупкой Белоруссией у России комплексов С-400, которые размещены в нескольких километрах от польской границы. Премьер-министр Польши объявил чрезвычайное положение во время учений «Запад» из-за близости С-400.

Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что деятельность информационного бюро НАТО в Москве прекращается. Как добавил глава внешнеполитического ведомства, теперь для контактов с Россией альянсу придется обращаться к российскому послу в Бельгии.

До этого НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух.

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