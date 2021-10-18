Норвежское издание рассказало о «распаде» Украины

Норвежский журналист Бьерн Дитлеф Нистад выразил мнение, что Украина находится в состоянии распада, а ее руководство зависимо от США и Евросоюза. Об этом он написал в статье, опубликованной в ABC Nyheter, опубликованной 14 октября.

В материале журналист прокомментировал статью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в которой, в частности, рассматривается перспектива российско-украинских отношений.

Нистад заявил, что Россия воспринимает Украину как «развалившуюся страну», управляемую «политической элитой, которая является не более чем марионетками для Соединенных Штатов, а отчасти и для Европейского Союза».

При этом, по словам автора статьи, не приходится сомневаться в том, что Украина является страной «в процессе распада» и что его руководство — «инструмент иностранных, в первую очередь американских, интересов».

«Также нет сомнений в том, что эти условия являются существенной причиной разрушительного для Украины конфликта с Россией», — написал журналист.

Он предположил, что Россия «не пойдет ни на какие уступки нынешнему антироссийскому режиму Украины» и «может подождать», пока у Украины не появится «нормальное руководство».

По мнению Нистада, статья Медведева является «посланием в сокращенном виде», она появилась тогда, когда в Москву с визитом прибыла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Соединенные Штаты и Евросоюз должны «заставить украинский режим, который они сами установили», проводить политику, способствующую российско-украинскому диалогу, или «прививать» более конструктивный режим, подытожил журналист.