Адвокат Поклонской прокомментировал заявление об экстрадиции ее на Украину

Адвокат чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской Максим Могильницкий прокомментировал на своей странице в Facebook намерение украинского внешнеполитического ведомства добиться ее экстрадиции.

«В МИД Украины бушует опасная эпидемия недержания языка за зубами... Зато я точно знаю о существовании Венской конвенции, 29-я статья которой гласит: «Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме», — написал он.

Могильницкий добавил, что власти Кабо-Верде должны будут пресекать любые посягательства на личность, свободу и достоинство Поклонской.

Ранее политолог Евгений Сосновский заявил, что российского посла могут не только экстрадировать из африканской страны, но и скормить местным крокодилам.

До этого сама Поклонская отреагировала на угрозы украинского МИД.