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Депутат Певцов назвал причину демографического кризиса в России

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов объяснил в интервью URA.RU, почему россияне не хотят рожать детей.

По мнению парламентария, демографический кризис в России спровоцировала западная культура.

«Идеология говорит, что ты лучший, ты должен стать всем, всего добиться, ты никому не нужен, ни стране, ни городу, ни семье, ни своим детям. Люди по-другому настроены», — сказал Певцов.

Он подчеркнул, что подобный взгляд на мир появился в англо-саксонском обществе и «не имеет никакого отношения к русской мысли, к русскому сердцу, к русскому миру» .

В сравнении с началом 60-х годов прошлого века коэффициент рождаемости России упал в 2,5 раза, напомнил артист. Это связано не с проблемами в экономике, а с другим отношением россиян к стране.

Ранее Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс.

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