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Посольство США на Украине осудило перепись населения в Крыму

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Посольство США на Украине заявило, что Вашингтон осуждает проведение РФ переписи населения на территории Крыма. Американские дипломаты расценили эти действия как попытку подорвать независимость Украины, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее Евросоюз осудил проведение Всероссийской переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в регионе. В ЕС сочли, что данные действия являются попыткой «узаконить аннексию Крыма».

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, позднее прокомментировал это заявление ЕС. Он отметил, что не надо «лезть во внутренние дела России», а учет людей, проживающих в Крыму, состоится, несмотря на ряд провокаций, в том числе со стороны Евросоюза.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса.

Всероссийская перепись населения началась во всех регионах страны 15 октября.

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