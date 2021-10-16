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Кулеба пообещал «задавить» Россию в суде по инциденту в Керченском проливе

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году.

«Мы давим железной логикой юридических аргументов <...> Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени, но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными», — написал он в издании «Украинская правда».

Он полагает, что победа в суде в данном деле важна не только для Украины, но и для всего мира в целом, и будет служить сигналом не только для мирового сообщества, но и отдельных стран о том, что нельзя нарушать правила.

Речь идет об инциденте, который произошел в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда, по данным ФСБ, три украинских военно-морских корабля незаконно вторглись в территориальные воды России. Украинские корабли и 24 члена экипажа были арестованы, но примерно через год они вернулись на родину в рамках обмена пленными между странами.

В украинском МИД такие действия называют нарушением фундаментальных принципов международного права. Российская сторона, в свою очередь, воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража.

Слушания по делу об инциденте в Керченском проливе начались в Гааге 11 октября.

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