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Делегация из Германии приедет в Крым

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Делегация из Германии приедет в Крым в конце октября для знакомства с полуостровом. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем делегацию из Хайдельберга (город на юго-западе ФРГ)», — сказал дипломат.

Он уточнил, немцы посетят Крым в рамках развития побратимских связей между Хайдельбергом и Симферополем. Встреча пройдет в администрации Симферополя.

Еще один визит немецкой делегации, по словам Гемпеля, запланирован на ноябрь. Эта встреча состоится в рамках проекта «Детская дипломатия».

Ранее Евросоюз осудил проведение Всероссийской переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в регионе. В ЕС сочли, что данные действия являются попыткой «узаконить аннексию Крыма».

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в ответ на это заявил, что региону не требуются оценки касательно переписи населения от ЕС.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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