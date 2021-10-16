На Украине посчитали, что Зеленский дал «пощечину» Байдену ради Путина

Украинский Журналист Юрий Бутусов заявил, что Владимир Зеленский специально не избирает специального антикоррупционного прокурора, чтобы послать «сигнал» России. Об этом написал на своей станице в Facebook.

«Зеленский дал пощечину Байдену. В очередной раз сорван конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента, снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала», — пишет Бутусов.

По его словам, своими действиями Зеленский посылает сигнал президенту России Владимиру Путину, что он не намерен сближаться с Западом. Он добавил, что провалы в антикоррупционной политике, разведывательных операций и в судебной реформе являются звеньями одной цепи, это показ отказа от сближения с США и ЕС.

Ранее депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что благодарен Грузии за избавление страны от главы исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.