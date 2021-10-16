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На Украине посчитали, что Зеленский дал «пощечину» Байдену ради Путина

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Reuters

Украинский Журналист Юрий Бутусов заявил, что Владимир Зеленский специально не избирает специального антикоррупционного прокурора, чтобы послать «сигнал» России. Об этом написал на своей станице в Facebook.

«Зеленский дал пощечину Байдену. В очередной раз сорван конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента, снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала», — пишет Бутусов.

По его словам, своими действиями Зеленский посылает сигнал президенту России Владимиру Путину, что он не намерен сближаться с Западом. Он добавил, что провалы в антикоррупционной политике, разведывательных операций и в судебной реформе являются звеньями одной цепи, это показ отказа от сближения с США и ЕС.

Ранее депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что благодарен Грузии за избавление страны от главы исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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