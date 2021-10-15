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На Украине поблагодарили Грузию за избавление страны от Саакашвили

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что благодарен Грузии за избавление страны от главы исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом парламентарий написал в своем Facebook.

«Как народный депутат Украины хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролера-афериста Михаила Саакашвили», — подчеркнул Кива.

Он добавил, что Грузия избавила Украину от «бесполезных расходов и трат из государственного бюджета», которые равнялись бы десяткам тысяч долларов ежемесячно на «содержание проходимца и шарлатана».

Кива подчеркнул, что «справедливость восторжествовала и мир стал чище».

Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с Саакашвили, рассказала, как политик чувствует себя в тюрьме.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.

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