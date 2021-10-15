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Лукашенко назвал распад СССР «принудительным развалом»

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Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств СНГ высказал мнение о распаде Советского Союза. Об этом сообщается на сайте агентства «БелТА».

«Существуют разные точки зрения о прекращении существования Советского Союза, а если точнее, то его принудительного развала. Мое отрицательное отношение к этим событиям всем хорошо известно», — отметил Лукашенко.

По его словам, решение о формировании СНГ было правильным. В критической ситуации бывшие союзные республики укрылись от «хаоса и экономического коллапса». Лукашенко отметил, что с момента создания СНГ прошло нелегкий путь и стало организацией, признанной в мире.

Ранее Лукашенко заявил, что Беловежская пуща случайно стала местом распада Советского Союза. В развале страны, по его мнению, виноваты первый президент СССР Михаил Горбачев и экс-президент РСФСР Борис Ельцин.

По словам президента Белоруссии, личные отношения и борьбу за власть нельзя переносить на всю страну. Он отметил, что в Советском Союзе хотели упорядочить отношения, что «развалили страну».

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