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Евросоюз осудил проведение переписи населения в Крыму и Севастополе

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Евросоюз осудил в своем заявлении внешнеполитической службы союза проведение Всероссийской переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в регионе.

В ЕС сочли, что данные действия являются попыткой «узаконить аннексию Крыма» и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах».

В 2021 году перепись впервые состоится в цифровом формате. Наряду с традиционными способами опроса для россиян появится возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Сделать это можно будет в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Принять участие в переписи населения также можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ «Мои документы». По данным ВЦИОМ, 43% россиян планируют дождаться переписчиков дома.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

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