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В Чехии заявили, что госпитализированный Земан способен выполнять обязанности президента

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Госпитализированный президент Чехии Милош Земан способен выполнять обязанности главы государства. Об этом заявил председатель палаты депутатов парламента республики Радек Вондрачек, передает информационное агентство ČTK.

«Он сейчас болен, госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Надеюсь, что там он наберется сил», — сказал Вондрачек после того, как посетил Земана в госпитале.

Спикер палаты депутатов отметил, что госпитализация не является поводом для передачи полномочий главы государства.

Он также указал, что не будет публично говорить о диагнозе президента, хотя ему известно о нем.

Ранее издание Denik N со ссылкой на источники в окружении Земана сообщило, что чешский лидер страдает от тяжелого заболевания — печеночной энцефалопатии.

Милоша Земана поместили в Центральный военный госпиталь 10 октября. По словам официального представителя чешского президента Иржи Овчачека, здоровью политика ничего не угрожает.

До этого чешский сенат начал процесс перераспределения президентских полномочий находящегося в реанимации Земана. В Пражском граде утверждают, что информация о здоровье главы государства подается крайне скупо.

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