В Чехии заявили, что госпитализированный Земан способен выполнять обязанности президента

Госпитализированный президент Чехии Милош Земан способен выполнять обязанности главы государства. Об этом заявил председатель палаты депутатов парламента республики Радек Вондрачек, передает информационное агентство ČTK.

«Он сейчас болен, госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Надеюсь, что там он наберется сил», — сказал Вондрачек после того, как посетил Земана в госпитале.

Спикер палаты депутатов отметил, что госпитализация не является поводом для передачи полномочий главы государства.

Он также указал, что не будет публично говорить о диагнозе президента, хотя ему известно о нем.

Ранее издание Denik N со ссылкой на источники в окружении Земана сообщило, что чешский лидер страдает от тяжелого заболевания — печеночной энцефалопатии.

Милоша Земана поместили в Центральный военный госпиталь 10 октября. По словам официального представителя чешского президента Иржи Овчачека, здоровью политика ничего не угрожает.

До этого чешский сенат начал процесс перераспределения президентских полномочий находящегося в реанимации Земана. В Пражском граде утверждают, что информация о здоровье главы государства подается крайне скупо.