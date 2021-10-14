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Bild назвал Меркель «холодной как лед» из-за бездействия на фоне роста цен на газ

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rian_ru/Telegram

Немецкий таблоид Bild раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она якобы бездействует в ситуации с подорожанием газа и электричества. При этом авторы материала назвали ее «холодной как лед».

«Инфляция в стране впервые за 28 лет превысила 4%. Цены на топливо, электроэнергию достигли рекордных показателей. И что делает Меркель? Полностью игнорирует ситуацию», — отмечает издание.

Авторы статьи уточняют, что экономические ассоциации ФРГ и защитники прав потребителей сошлись во мнении, что правительство должно немедленно действовать.

Ранее немецкое федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) на фоне роста цен на газ в Европе опубликовало в Twitter видеоролик, как не замерзнуть в квартире, если вдруг у граждан возникнут проблемы с энергоснабжением.

В последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Так, утром 14 октября по итогам торгов на лондонской бирже ICE стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила $1200.

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