В Молдавии захотели разрешить выращивать коноплю для успехов в сельском хозяйстве

Министерство сельского хозяйства Молдавии выступает за упрощение правил по выращиванию промышленной конопли ради развития этой отрасли. Такой проект постановления появился на сайте ведомства 12 октября, на него обратил внимание Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Отмечается, что ведомство подготовило новые нормы, упрощающие процедуру выращивания исключительно промышленной конопли (Cannabis sativa) в соответствующих целях. Утверждается, что новые правила могут помочь в развитии сельского хозяйства страны, повысить его конкурентоспособность и стать мировым производителем товаров из конопли. Сейчас проект выставлен на общественное обсуждение, которое будет вестись по 20 октября.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что палата депутатов Италии приняла в первом чтении закон о легализации выращивания конопли в небольшом размере в домашних условиях. Итальянцам можно будет иметь дома до 4 кустов растения.