Захарова прокомментировала итоги визита Нуланд в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире телеканала «Звезда» итоги визита заместителя Госсекретаря Соединенных Штатов Виктори Нуланд в Москву.

«Конечно, никто не ожидал, что произойдет какое-то феерическое событие. У нее в общем-то полномочий таких нет — решать все вопросы сразу. При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно», — рассказала Захарова.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Виктория Нуланд подтвердила позицию Соединенных Штатов по особому статусу Донбасса.

Сергей Рябков называл беседу с Нуланд «предельно откровенной» и полезной, хотя признал, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Зато сама Нуланд сочла диалог с представителями МИД конструктивным.

Россия и США договорились провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств.