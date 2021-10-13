Глава МИД правительства талибов* предостерег Запад от санкций

Исполняющий обязанности главы МИД правительства талибов (организация запрещена в России) Амир Хан Моттаки заявил, что ослабление «Талибана» с помощью санкций приведет к ухудшению ситуации с глобальной безопасностью. Об этом он сообщил на встрече с представителями США и Евросоюза, передает «Интерфакс».

«Тактика давления не дала результатов в Афганистане, давайте займемся конструктивным взаимодействием и сотрудничеством», — сказал он.

По его словам, сейчас новое правительство занимается разрешением ситуации с невыплатой зарплат госслужащим за предыдущие месяцы, а также экономическими проблемами. В связи с этим западные страны должны отменить существующие санкции, чтобы эти проблемы были как можно скорее решены, считает он.

Ранее сообщалось, что «Талибан» ведет переговоры с Россией о признании своего правительства и открытии посольств. Об этом заявил представитель движения, замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

По его словам, решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества. При этом, как заявил Муджахид, талибы стараются установить дипломатические отношения со всеми странами.