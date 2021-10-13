Нуланд подтвердила, что Украине придется признать особый статус Донбасса

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются так называемые минские соглашения. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам встречи с ней, сообщает РИА «Новости».

«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения», — сказал Козак.

По его словам, американская сторона также подтвердила свою позицию по статусу Донбасса.

«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», — сказал представитель администрации президента.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что принятие Верховной радой закона «О переходном периоде» выведет Украину из минских соглашений.